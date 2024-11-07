Спасательная операция продолжается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу областной военной администрации Ивана Федорова.

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"В Запорожье известно о по меньшей мере одном погибшем человеке", – сообщил Федоров на месте атаки.

Под завалами люди

Всего в городе пять попаданий в результате российской атаки, продолжается спасательная операция. В частности, из-под завалов достали двух детей, там могут быть еще люди.