Рятувальна операція триває. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар голови обласної військової адміністрації Івана Федорова для "Радіо Свободи".

Дивіться також Ворог завдав 5 ударів по Запоріжжю: є влучання по будинках і лікарні

"У Запоріжжі відомо про щонайменше одну загиблу людину", – повідомив Федоров на місці атаки.

Під завалами люди

Загалом у місті п'ять влучань внаслідок російської атаки, триває рятувальна операція. Зокрема, з-під завалів дістали двох дітей, там можуть бути ще люди.