Россия нанесла смертельный удар по Запорожью, есть разрушения: количество раненых растет

Российская армия в течение ночи 9 апреля нанесла ряд ударов по Запорожской области, применив ударные беспилотники, управляемые авиабомбы и ракеты. Вследствие этого в регионе есть повреждения.

К сожалению, также пострадало гражданское население. Об этом сообщает руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно о вражеской атаке?

Ориентировочно в 01:06 объявили воздушную тревогу по всей территории области из-за угрозы применения ударных беспилотников. Хотя впоследствии объявили отбой, однако впоследствии об опасности предупредили еще по меньшей мере несколько раз.

Угрозу объявляли, в частности, и из-за активности вражеской тактической авиации и угрозу применения управляемых авиационных бомб, а также ракет. Уже около 05:47 в области прозвучала серия взрывов. Враг атаковал Запорожский район.

Согласно обнародованной информации, россияне нанесли по меньшей мере 8 ударов по региону. В поселке Балабино повреждены частные дома. В общем погиб один человек, еще четыре человека получили ранения из-за атаки.

Увеличивается количество пострадавших в результате утреннего удара россиян по Запорожскому району. Из-за атаки в Балабино разрушены несколько частных домов,

– написал он.

В частности, спасатели деблокировали из-под завалов женщину, ее госпитализировали в стабпункт. В ГСЧС уточнили, по одному адресу возник пожар, однако его оперативно ликвидировали, на местах работают все экстренные службы.

Последствия удара по Запорожской области: смотрите видео

