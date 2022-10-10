Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Важно Ракетный удар по Запорожью 10 октября: известно о жертвах и пострадавших
По его словам, в результате попаданий повреждены:
- объекты инфраструктуры,
- высоковольтные электросети.
Поэтому в городе возможны перебои с электроснабжением и движением электротранспорта.
Какая обстановка в Запорожье: смотрите видео
Ракета оккупантов попала в жилой дом.
Старух рассказал, что одна ракета попала в пятиэтажное здание в центре города, в результате чего была полностью уничтожена одна секция дома.
На месте происшествия работают все необходимые службы. Под завалами могут находиться люди. На эту минуту известно о 1 погибшем и пятерых раненых запорожцах,
– сказал председатель Запорожской ОВА.
Он добавил, что попали ракеты и в образовательные учреждения:
- одна ракета попала в детский сад центра, нанеся значительные разрушения;
- другая – в гимназию одного из районов. К счастью, она не разорвалась.
Добавим, что российские захватчики в ночь на 10 октября вновь обстреляли Запорожье. Вражеские ракеты попали в центр города прямо по жилым домам. К сожалению, есть пострадавшие. Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев отметил, что оккупанты снова атаковали жилищную инфраструктуру города и разрушили целый подъезд одной из многоэтажек, в результате чего возник пожар.
Достойно внимания – Владимир Зеленский рассказал детали атак на Запорожье: смотрите видео