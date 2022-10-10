Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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За його словами, в результаті потраплянь пошкоджені:

об'єкти інфраструктури,

високовольтні електромережі.

Через це у місті можливі перебої з електропостачанням і рухом електротранспорту.

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Ракета окупантів влучила у житловий будинок

Старух розповів, що одна ракета влучила в п'ятиповерховий будинок у центрі міста, внаслідок чого була повністю знищена одна секція будинку.

На місці події працюють усі необхідні служби. Під завалами можуть знаходитись люди. На цю хвилину відомо про 1 загиблого і п'ятьох поранених запоріжців,

– сказав голова Запорізької ОВА.

Він додав, що потрапили ракети і в освітні заклади:

одна ракета поцілила у дитячий садок середмістя, спричинивши значні руйнування;

інша – у гімназію одного з районів. На щастя, вона не розірвалася.

Додамо, що російські загарбники у ніч проти 10 жовтня знов обстріляли Запоріжжя. Ворожі ракети поцілили у центр міста просто по житлових будинках. На жаль, є постраждалі. Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв зазначив, що окупанти знову атакували житлову інфраструктуру міста й зруйнували цілий під'їзд однієї з багатоповерхівок, унаслідок чого виникла пожежа.

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