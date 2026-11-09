Вторая смерть за несколько дней: в результате удара беспилотника погиб сотрудник Запорожской АЭС

Как сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 9 ноября, удары беспилотников унесли жизни еще двух энергетиков на этой территории.

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Гросси требует немедленно прекратить атаки

В частности, во время обстрела погиб работник Запорожской тепловой электростанции, расположенной рядом с АЭС.

За несколько дней до этой трагедии МАГАТЭ получило данные о гибели еще одного сотрудника ЗАЭС. Мужчина также стал жертвой атаки БПЛА.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси решительно осудил смертоносные атаки на специалистов. Он подчеркнул, что подобные атаки неприемлемы и нарушают основополагающие принципы ядерной безопасности.

Все такие атаки на работников атомных электростанций должны немедленно прекратиться. Весь персонал атомных электростанций должен иметь возможность выполнять свою важную работу без чрезмерного стресса или страха– добавил Гросси.

Угроза для Запорожской АЭС остается критической: в ночь на 8 ноября объект вновь оказался в режиме блэкаута из-за потери внешнего питания, что стало уже 16-м случаем с начала года.

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Напомним, 6 ноября в результате российского удара по аварийной бригаде ДТЭК в прифронтовом районе погиб 50-летний энергетик Николай Богатырев.

Также утром 9 ноября оккупанты нанесли прицельный удар с помощью FPV-дрона по автомобилю сотрудников Укрэнерго в Сумах. Ранения получили трое энергетиков.