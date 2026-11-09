Live
Просмотров: Время чтения: 1 мин

Прицельный удар с помощью FPV-дрона: в Сумах россияне ранили троих сотрудников Укрэнерго

София Рожик
Удар дрона по автомобилю Укрэнерго в Сумах

В Сумах россияне ранили троих сотрудников Укрэнерго / Укрэнерго

Утром 9 ноября российские войска провели атаку на автомобиль с энергетиками в Сумах. В результате прицельного удара FPV-дрона трое сотрудников получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили в компании "Укрэнерго", пострадавшие специалисты были незамедлительно доставлены в медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние одного из сотрудников как тяжелое и оказывают всю необходимую помощь.

 
Adv

популярные видео

Россия продолжает целенаправленно атаковать не только энергетическую инфраструктуру, но и людей, которые обеспечивают ее работу и восстанавливают поврежденное оборудование– подчеркнули в компании.

В ведомстве отметили, что ремонтные и аварийные бригады ежедневно вынуждены выполнять служебные обязанности под прямой угрозой российских обстрелов.

Наши энергетики ежедневно работают в условиях постоянной опасности, чтобы украинцы имели электроэнергию. И сегодняшний удар – еще одно свидетельство того, какой ценой дается эта работа– добавили представители предприятия.

Атака на энергетиков / Укрэнерго

Российская армия регулярно наносит прицельные удары по объектам энергетической системы и персоналу во время дежурств и восстановительных работ.

Например, 31 октября оккупанты нанесли удары беспилотниками по предприятиям ДТЭК на Днепропетровщине. Тогда значительные повреждения получили технологические сооружения, а трое работников были ранены.

Комментарии

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Реклама
Adv