Прицельный удар с помощью FPV-дрона: в Сумах россияне ранили троих сотрудников Укрэнерго

Как сообщили в компании "Укрэнерго", пострадавшие специалисты были незамедлительно доставлены в медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние одного из сотрудников как тяжелое и оказывают всю необходимую помощь.

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Россия продолжает целенаправленно атаковать не только энергетическую инфраструктуру, но и людей, которые обеспечивают ее работу и восстанавливают поврежденное оборудование– подчеркнули в компании.

В ведомстве отметили, что ремонтные и аварийные бригады ежедневно вынуждены выполнять служебные обязанности под прямой угрозой российских обстрелов.

Наши энергетики ежедневно работают в условиях постоянной опасности, чтобы украинцы имели электроэнергию. И сегодняшний удар – еще одно свидетельство того, какой ценой дается эта работа– добавили представители предприятия.

Атака на энергетиков / Укрэнерго

Российская армия регулярно наносит прицельные удары по объектам энергетической системы и персоналу во время дежурств и восстановительных работ.

Например, 31 октября оккупанты нанесли удары беспилотниками по предприятиям ДТЭК на Днепропетровщине. Тогда значительные повреждения получили технологические сооружения, а трое работников были ранены.