Прицільний удар FPV-дроном: у Сумах росіяни поранили трьох енергетиків

Як повідомили в компанії Укренерго, потерпілих фахівців невідкладно доправили до медичного закладу. Лікарі оцінюють стан одного зі співробітників як тяжкий та надають усю необхідну допомогу.

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Що відомо про атаку на Суми

В Укренерго зазначили, що ремонтні та аварійні бригади щодня змушені виконувати службові обов'язки під прямою загрозою російських обстрілів.

Наші енергетики щодня працюють в умовах постійної небезпеки, щоб українці мали електроенергію. І сьогоднішній удар – ще одне свідчення того, якою ціною дається ця робота– додали представники підприємства.

Атака на енергетиків / Укренерго

Також вночі росіяни обстріляли приватний сектор Сум. Загорівся приватний житловий будинок, рятувальники уже ліквідували пожежу.

До прикладу, 31 жовтня окупанти вдарили безпілотниками по підприємствах ДТЕК на Дніпропетровщині. Тоді значних пошкоджень зазнали технологічні споруди, а троє працівників отримали поранення.