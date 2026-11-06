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Дрон совершил атаку на ремонтную бригаду: Россия убила 50-летнего энергетика ДТЭК

Дария Черныш
ДТЭК, атака России на Украину

В результате атаки российского дрона погиб энергетик ДТЭК / GettyImages

В прифронтовом регионе российский беспилотник совершил атаку на ремонтную бригаду компании ДТЭК. В результате вражеского удара погиб энергетик Николай Богатырев.

О трагическом событии сообщили в телеграме ДТЭК.

 
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Удар по ремонтной бригаде

В результате удара российского дрона погиб 50-летний Николай Богатырев, работавший в составе ремонтной бригады.

Коллеги будут помнить его как человека, который всегда был рядом, когда требовалась помощь– говорится в сообщении.

В компании выразили искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал энергетика.

Оккупанты цинично применяют беспилотники против специалистов, которые, в частности, восстанавливают электроснабжение в украинских населенных пунктах.

Ранее, 31 октября, захватчики также атаковали предприятия ДТЭК в Днепропетровской области, в результате чего ранения получили трое работников. Кроме того, тогда были существенно повреждены технологические сооружения предприятий.

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