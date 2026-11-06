Дрон атакував ремонтну бригаду: Росія вбила 50-річного енергетика ДТЕК

Трагічну звістку повідомили у телеграмі ДТЕК.

Adv

Удар по ремонтній бригаді

Унаслідок удару російського дрона загинув 50-річний Микола Богатирьов, що працював у складі ремонтної бригади.

Колеги пам'ятатимуть його як людину, яка завжди була поруч, коли потрібна була допомога– йдеться у повідомленні.

У компанії висловили щирі співчуття рідним, близьким, колегам та всім, хто знав енергетика.

Окупанти цинічно застосовують безпілотники проти фахівців, які, зокрема, повертають світло в українські населені пункти.

Раніше, 31 жовтня, загарбники також атакували підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині, внаслідок чого поранень зазнали троє працівників. Також тоді суттєво було пошкоджено технологічні споруди підприємств.