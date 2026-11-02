Россия ударила по Житомирщине: под ударом энергетика, есть пострадавшие, среди них – дети

Об этом сообщает Житомирская ОВА.

Adv

популярные видео

Каковы последствия атаки на Житомирскую область?

Под ударами российских беспилотников оказались семь общин области: Андрушевская, Бердичевская, Житомирская, Звягельская, Коростенская, Ружинская и Черняховская.

В результате атак пострадали три человека, в том числе один ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также сообщается о повреждениях объектов энергетической и логистической инфраструктуры, гражданских административных зданий и частных домов.

В настоящее время на местах ударов работают специальные службы. Продолжается ликвидация последствий российских атак.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в ночь на 25 октября Россия совершила атаку на Житомирскую область с помощью дронов. Тогда под ударом оказались Коростенский и Житомирский районы, где вражеские БПЛА повредили энергетический объект, амбулаторию, предприятие и частный двор.