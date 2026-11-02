Росія вдарила по Житомирщині: під ударом енергетика, є постраждалі, серед яких – діти

Про це повідомляє Житомирська ОВА.

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Які наслідки атаки на Житомирщину?

Під ударами російських безпілотників опинилися сім громад області: Андрушівська, Бердичівська, Житомирська, Звягельська, Коростенська, Ружинська та Черняхівська.

Внаслідок атак постраждали троє людей, серед яких одна дитина. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Також повідомляється про пошкодження об'єктів енергетичної та логістичної інфраструктури, цивільних адміністративних приміщень і приватних будинків.

Наразі на місцях ударів працюють спеціальні служби. Триває ліквідація наслідків російських атак.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, у ніч проти 25 жовтня Росія атакувала Житомирщину дронами. Тоді під ударом опинилися Коростенський і Житомирський райони, де ворожі БпЛА пошкодили енергетичний об'єкт, амбулаторію, підприємство та приватне обійстя.