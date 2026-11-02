Росія вдарила по Житомирщині: під ударом енергетика, є постраждалі, серед яких – діти

Росія атакувала ударними дронами сім громад Житомирщини / Колаж 24 Каналу
Російські війська протягом минулої доби та ночі атакували Житомирську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилися одразу кілька громад, є постраждалі та пошкодження інфраструктури.
Про це повідомляє Житомирська ОВА.
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Які наслідки атаки на Житомирщину?
Під ударами російських безпілотників опинилися сім громад області: Андрушівська, Бердичівська, Житомирська, Звягельська, Коростенська, Ружинська та Черняхівська.
Внаслідок атак постраждали троє людей, серед яких одна дитина. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Також повідомляється про пошкодження об'єктів енергетичної та логістичної інфраструктури, цивільних адміністративних приміщень і приватних будинків.
Наразі на місцях ударів працюють спеціальні служби. Триває ліквідація наслідків російських атак.
Як уже повідомлялося на нашому сайті, у ніч проти 25 жовтня Росія атакувала Житомирщину дронами. Тоді під ударом опинилися Коростенський і Житомирський райони, де ворожі БпЛА пошкодили енергетичний об'єкт, амбулаторію, підприємство та приватне обійстя.
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