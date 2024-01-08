Прибывшие на место правоохранители сняли первые минуты. На видео можно увидеть растерянную женщину, пытающуюся согреть собаку под курткой.

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Правоохранители пытались спасти людей

Общаясь с правоохранителями, женщина рассказала, что под завалами два человека: мужчина и его сестра. Следовательно, полицейские пытались докричаться до пострадавших, после чего ожидали прибытия спасателей.

Живые, где вы находитесь? Сейчас, сейчас, сейчас, не двигайтесь там, оставайтесь пока на месте,

– попросил полицейский.

Он не зря попросил их это сделать. Важно было, чтобы пострадавшие не совершали лишних движений, чтобы не произошло смещения конструкций.

Первые минуты после атаки дома в Змиеве: смотрите видео

Что известно об атаке Харьковщины

Утром 8 января российские захватчики атаковали Украину ракетами разного типа и базирования. В 07:38 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что враг нанес 4 удара по Харькову.

Также отметил, что в городе Змиев зафиксированное попадание в частный дом. По его словам, медики оказывали помощь двум пострадавшим. Предварительно было известно, что под завалами еще два человека.

Вскоре он уточнил, что по Харькову было не менее 4 ракетных ударов. В результате повреждения получили предприятие и учебное заведение. Известно, что травмирована 53-летняя женщина. У нее легкое состояние, ее госпитализировали.

Что касается Змиева Чугуевского района, то из-под завалов извлекли 90- и 60-летних мужчин. Известно, что под завалами находилась еще одна женщина.

Уже ближе к 11 часам 8 января Олег Синегубов актуализировал данные. Он отметил, что 63-летняя женщина, которую деблокировали из-под завалов дома в Змиеве, к сожалению, погибла. Согласно уточненным данным, из-под завалов деблокировали 63-летнего мужчину и 62-летнюю женщину. Еще одному 88-летнему мужчине была оказана первая медицинская помощь.

Обратим внимание, что россияне с утра 8 января атаковали Украину 7 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, 4 "Кинжалами", 24 крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55, 8 крылатыми ракетами Х-22, 6 баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 2 управляемыми авиационными ракетами Х-31П. Воздушные силы сбили 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.