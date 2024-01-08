Правоохоронці, котрі прибули на місце, зафільмували перші хвилини. На відео можна побачити розгублену жінку, котра намагається зігріти собаку під курткою.

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Правоохоронці намагалися врятувати людей

Спілкуючись з правоохоронцями, жінка розповіла, що під завалами двоє людей: чоловік та його сестра. Відтак, поліцейські намагалися докричатися до постраждалих, після чого очікували на прибуття рятувальників.

Живі, де ви перебуваєте? Зараз, зараз, зараз, не рухайтеся там, залишайтеся поки на місці,

– попрохав поліцейський.

Він не дарма попрохав їх це зробити. Важливо було, щоб потерпілі не робили зайвих рухів, щоб не стався зсув конструкцій.

Перші хвилини після атаки будинку у Змієві: дивіться відео

Що відомо про атаку Харківщини

Зранку 8 січня російські загарбники атакували Україну ракетами різного типу та базування. О 07:38 глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що ворог завдав 4 удари по Харкову.

Також зазначив, що у місті Зміїв зафіксоване влучання у приватний будинок. За його словами, медики надавали допомогу двом постраждалим. Попередньо було відомо, що під завалами ще двоє людей.

Невдовзі він уточнив, що по Харкову було щонайменше 4 ракетні удари. Внаслідок цього пошкоджень зазнало підприємство та навчальний заклад. Відомо, що травмована 53-річна жінка. У неї легкий стан, її госпіталізували.

Що стосується Змієва Чугуївського району, то з-під завалів дістали 90- та 60-річних чоловіків. Відомо, що під завалами була ще одна жінка.

Вже ближче до 11 години 8 січня Олег Синєгубов актуалізував дані. Він зазначив, що 63-річна жінка, котру деблокували з-під завалів будинку у Змієві, на жаль, загинула. Згідно з уточненими даними, з-під завалів деблокували 63-річного чоловіка та 62-річну жінку. Ще одному 88-річному чоловікові надали першу медичну допомогу.

Звернімо увагу, що росіяни зранку 8 січня атакували Україну 7 зенітними керованими ракетами С-300/С-400, 4 "Кинджалами", 24 крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55, 8 крилатими ракетами Х-22, 6 балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 2 керованими авіаційними ракетами Х-31П. Повітряні сили збили 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.