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      Атака Хамаса по Израилю: почему "Железный купол" не защитил страну

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      В Израиле разбирают завалы и считают постравших после обстрелов Хамаса. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху созвал экстренное заседание по вопросам безопасности, на котором решали, как защитить страну. Израиль ответил обстрелом по лагерю Хамаса в Бейт Ханун. Это самое масштабное столкновение Палестины и Израиля за последние пять лет.

      Израильский город Ашкелон – известный в стране курорт на побережье Средиземного моря. Сюда часто приезжают семьи на отдых. Но 13 ноября здесь было не до развлечений.

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      Власти города включили сирены, предупреждающие горожан об опасности. Группировка Хамас из сектора Газа атаковала юг Израиля. В Минобороны страны посчитали: боевики выпустили более 300 снарядов за 16 часов.

      Система "Железный купол" перехватила более 60 ракет, другие упали на открытые территории,
      – доложил спикер Минобороны Израиля Джонатан Конрикус.

      Погиб один человек. Еще 70 получили ранения, двое – в тяжелом состоянии.

      Армия Израиля ответила на атаку. Воздушные силы Израиля совершили 70 авиарейсов в сектор Газа, откуда велись атаки. Погибли шестеро палестинцев, разрушена штаб-квартира местного телеканала "Аль-Аска".

      Они полностью разбомбили этот район, дом, в котором я жил. Мой дом, моя мебель – все уничтожено. Почему они нападают на гражданских? Они должны преследовать военных,
      – в отчаянии житель сектора Газа Мамдух Аль-Шурафа.

      Сектор Газа сейчас находится под политическим и военным контролем Хамаса. Эта группировка сформировалась в конце восьмидесятых. Цель Хамаса – создание исламского государства на территории Палестины, часть которой сейчас занимает Израиль. Бойцы Хамаса регулярно атакуют израильские территории из сектора Газа.

      Для защиты граждан от постоянных нападений бойцов Хамаса израильские инженеры разработали систему противовоздушной обороны "Железный купол". Одна батарея системы состоит из радиолокационной станции и трех пусковых установок. Она оснащена 20 ракетами-перехватчиками и способна защитить территорию площадью примерно 150 квадратных километров.

      "Железный купол" раньше давал более высокие показатели. Этот виток насилия, вчерашний обстрел, показал, что "Железный купол" сработал плохо,
      – считает житель Ашкелона Вадим Фарид.

      Израильские военные сейчас выясняют причину такой неудовлетворительной работы ПВО. А вот во время последней масштабной операции израильской армии против Хамаса в 2012 году системы "Железного купола" уничтожили почти 84% ракет, которые выпустили исламские бойцы. Учитывая постоянную угрозу со стороны Хамаса в Израиле также хорошо развита система бомбоубежищ.

      В Израиле часть домов построена по новым стандартам. Бомбоубежище находится непосредственно в квартире,
      – отметил житель Ашкелона Вадим Фарид.

      Ранее бомбоубежище располагали на каждом этаже дома, а до этого – в подвале. В школах на уроках детям объясняют, что нужно делать, если звучит сирена. В Израиле научились жить под постоянной угрозой обстрелов. На украинском Донбассе этому учатся последние четыре года, с тех пор как Россия напала на наше государство. Но израильский опыт вряд ли поможет украинцам, говорят отечественные эксперты.

      "Часть ракет, выпускаемых из сектора Газа,  летят неточно, то есть они летят даже не в цель. То есть хорошая батарея РСЗО бьет точно в цель, то есть она может действительно хорошо накрывать города и никакой "Железный купол" не поможет", – говорит военный эксперт, блогер Серж Марко.

      Украинцы убедились в этом на примере Мариуполя. Три года назад с оккупированных территорий город из "Градов" обстреляли террористы. Единственная защита от таких атак – полный отвод вооружения и полный контроль над границей с Россией.

      Автор: Мария Савчук
      Теги: терроризм Новости Израиля
      Источник: 24 канал
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