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      Израиль снова нанес удар по ХАМАСу: поражено 50 целей

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      Израиль снова нанес удар по ХАМАСу в Секторе Газа
      Израиль снова нанес удар по ХАМАСу в Секторе Газа / Иллюстративное фото

      Во вторник утром, 13 ноября, армия обороны Израиля поразила около 50 военных объектов в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, совершенный палестинской группировкой ХАМАС.

      Об этом израильская армия сообщила в Twitter.

      Истребители и беспилотники армии Израиля нанесли удары по военным объектам, связанным с движением ХАМАС и "Палестинский исламский джихад", включая тоннель в районе Тафах и пусковую площадку.

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      Всего к настоящему моменту израильская армия поразила около 150 военных объектов боевиков, включая 3 правительственных здания.

      Напомним, 12 ноября вечером армия обороны Израиля нанесла удар примерно по 70 объектам ХАМАС на территории сектора Газа. Это был ответ на то, что ХАМАС выпустил по югу Израиля более 300 ракет.

      В ночь на 13 ноября Израиль также нанес удары по штаб-квартире военной разведки ХАМАС в секторе Газа.

      Что такое ХАМАС? Палестинское исламское движение и политическая партия. С 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в секторе Газа. Учредителями движения стали радикально настроенные представители ветви "Братьев-мусульман", одной из крупнейших исламских организаций. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте.

      Теги: Оружие Новости Израиля Палестина ХАМАС
      Источник: 24 канал
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