Израиль снова нанес удар по ХАМАСу: поражено 50 целей

Во вторник утром, 13 ноября, армия обороны Израиля поразила около 50 военных объектов в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, совершенный палестинской группировкой ХАМАС.

Об этом израильская армия сообщила в Twitter.

Истребители и беспилотники армии Израиля нанесли удары по военным объектам, связанным с движением ХАМАС и "Палестинский исламский джихад", включая тоннель в районе Тафах и пусковую площадку.

Читайте также: Египет призвал Израиль остановить эскалацию конфликта в секторе Газа

Всего к настоящему моменту израильская армия поразила около 150 военных объектов боевиков, включая 3 правительственных здания.

בשעה זו הושלמה תקיפה נוספת באמצעות כלי טיס ומטוסי ומסוקי קרב של כוחותינו, כ-50 יעדי טרור נוספים של ארגוני הטרור חמאס והגא"פ ברחבי הרצועה. בין היעדים - מנהרת טרור התקפית בדרג' תפח, ארבעה מתחמים צבאיים בעיר עזה, בית חאנון, ג'בליה וחאן יונס ועמדת שיגור ירי תמ"ס של ארגון הטרור חמאס pic.twitter.com/y62fnh7zUm — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 13 ноября 2018 г.

Напомним, 12 ноября вечером армия обороны Израиля нанесла удар примерно по 70 объектам ХАМАС на территории сектора Газа. Это был ответ на то, что ХАМАС выпустил по югу Израиля более 300 ракет.



В ночь на 13 ноября Израиль также нанес удары по штаб-квартире военной разведки ХАМАС в секторе Газа.

Что такое ХАМАС? Палестинское исламское движение и политическая партия. С 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в секторе Газа. Учредителями движения стали радикально настроенные представители ветви "Братьев-мусульман", одной из крупнейших исламских организаций. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте.