Израиль атаковал штаб-квартиру военной разведки ХАМАС в ответ на обстрелы

Израиль нанес удары по штаб-квартире военной разведки палестинской группировки ХАМАС в Секторе Газа.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля в твиттере.

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Оперативники ХАМАС там собирали информацию для осуществления атак на израильтян. ХАМАС намеренно разместил свою штаб-квартиру рядом со школой,

– говорится в заявлении израильской армии.

Кроме этого атаки со стороны Израиля подверглась штаб-квартира телекомпании "Аль-Акса".

Ранее 24 Канал сообщал о том, что ХАМАС выпустил по югу Израиля более 300 ракет. Система "Железный купол" перехватила 70 из них. Один человек погиб, а более 50 пострадали.

Израильская армия в ответ нанесла авиаудары по 70 целям на территории Палестины. "Красный крест" сообщил о гибели в результате израильских налетов трех палестинцев.