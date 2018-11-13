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      Израиль атаковал штаб-квартиру военной разведки ХАМАС в ответ на обстрелы

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      Израиль атаковал штаб-квартиру ХАМАС
      Израиль атаковал штаб-квартиру ХАМАС / Фото из открытых источников

      Израиль нанес удары по штаб-квартире военной разведки палестинской группировки ХАМАС в Секторе Газа.

      Об этом сообщила Армия обороны Израиля в твиттере.

      Читайте также: Египет призвал Израиль остановить эскалацию конфликта в секторе Газа

      Оперативники ХАМАС там собирали информацию для осуществления атак на израильтян. ХАМАС намеренно разместил свою штаб-квартиру рядом со школой,
      – говорится в заявлении израильской армии.

      Кроме этого атаки со стороны Израиля подверглась штаб-квартира телекомпании "Аль-Акса".

      Ранее 24 Канал сообщал о том, что ХАМАС выпустил по югу Израиля более 300 ракет. Система "Железный купол" перехватила 70 из них. Один человек погиб, а более 50 пострадали.

      Израильская армия в ответ нанесла авиаудары по 70 целям на территории Палестины. "Красный крест" сообщил о гибели в результате израильских налетов трех палестинцев.

       

      Теги: ХАМАС Оружие Палестина Новости Израиля
      Источник: 24 Канал
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