Ізраїль атакував штаб-квартиру військової розвідки ХАМАС у відповідь на обстріли

Ізраїль завдав ударів по штаб-квартирі військової розвідки палестинського угруповання ХАМАС у Секторі Гази.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю у твіттері.

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Оперативники ХАМАС там збирали інформацію для здійснення атак на ізраїльтян. ХАМАС навмисно розмістив свою штаб-квартиру поруч зі школою,

– йдеться у заяві ізраїльської армії.

Крім цього атаки з боку Ізраїлю зазнала штаб-квартира телекомпанії "Аль-Акса".

Раніше 24 Канал повідомляв про те, що ХАМАС випустив по півдню Ізраїля понад 300 ракет. Система "Залізний купол" перехопила 70 з них. Одна людина загинула, а понад 50 постраждали.

Ізраїльська армія у відповідь завдала авіаударів по 70 цілям на території Палестини. "Червоний хрест" повідомив про загибель внаслідок ізраїльських нальотів трьох палестинців.