Атака ХАМАСу по Ізраїлю: чому "Залізний купол" не захистив країну

В Ізраїлі розбирають завали та рахують постраждали після обстрілів ХАМАСу. Прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньяху скликав екстрене засідання з питань безпеки, на якому вирішували, як захистити країну. Ізраїль відповів обстрілом по табору ХАМАС у Бейт Ханун. Це наймасштабніше зіткнення Палестини та Ізраїлю за останні п'ять років.

Ізраїльське місто Ашкелон – відомий в країні курорт на узбережжі Середземного моря. Сюди часто приїжджають родини на відпочинок. Але 13 листопада тут було не до розваг.

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Влада міста включила сирени, що попереджають городян про небезпеку. Угрупування ХАМАС з Сектора Гази атакувало південь Ізраїля. У Міноборони країни порахували: бойовики випустили понад 300 снарядів за 16 годин.

Система "Залізний купол" перехопила понад 60 ракет, інші впали на відкриті території,

– доповів речник Міноборони Ізраїля Джонатан Конрікус.

Загинула одна людина. Ще 70 дістали поранення, двоє – у тяжкому стані.

Армія Ізраїля відповіла на атаку. Повітряні сили Ізраїля здійснили 70 авіарейдів у Сектор Гази, звідки велися атаки. Загинуло шестеро палестинців, зруйнована штаб-квартира місцевого телеканалу "Аль-Аска".

Вони повністю розбомбили цей район, будинок, в якому я жив. Мій дім, мої меблі – все знищено. Чому вони нападають на цивільних? Вони мають переслідувати військових,

– у розпачі житель Сектора Гази Мамдух Аль-Шурафа.

Сектор Гази зараз перебуває під політичним і військовим контролем ХАМАС. Це угруповання сформувалося наприкінці вісімдесятих. Мета ХАМАС – створення ісламської держави на території Палестини, частину якої зараз займає Ізраїль. Бійці ХАМАС регулярно атакують ізраїльські території з Сектора Гази.

Для захисту громадян від постійних нападів бійців ХАМАС ізраїльські інженери розробили систему протиповітряної оборони "Залізний купол". Одна батарея системи складається з радіолокаційної станції та трьох пускових установок. Вона оснащена 20 ракетами-перехоплювачами і здатна захистити територію площею приблизно 150 квадратних кілометрів.

"Залізний купол" раніше давав більш високі показники. Цей виток насильства, вчорашній обстріл, показав, що "Залізний купол" спрацював погано,

– вважає житель Ашкелона Вадім Фарід.

Ізраїльські військовики зараз з’ясовують причину такої незадовільної роботи ППО. А от під час останньої масштабної операції ізраїльської армії проти ХАМАС у 2012 році системи "Залізного купола" знищили майже 84% ракет, які випустили ісламські бійці. З огляду на постійну загрозу з боку ХАМАС в Ізраїлі також добре розвинена система бомбосховищ.

В Ізраїлі частина будинків побудована за новими стандартами. Бомбосховище знаходиться безпосередньо у квартирі,

– зазначив житель Ашкелона Вадім Фарід.

Раніше бомбосховище розташовували на кожному поверсі будинку, а до цього – у підвалі. В школах на уроках дітям пояснюють, що треба робити, якщо лунає сирена. В Ізраїлі навчилися жити під постійною загрозою обстрілів. На українському Донбасі цьому вчаться останні чотири роки, відтоді як Росія напала на нашу державу. Але ізраїльській досвід навряд допоможе українцям, кажуть вітчизняні експерти.

"Частина ракет, які випускаються з Сектора Гази, вони летять не точно, тобто вони летять навіть не в ціль. Тобто добра батарея РСЗО б'є точно в ціль, тобто вона може дійсно добре накривати міста і жодний "Залізний купол" цьому не зарадить", – говорить військовий експерт, блогер Серж Марко.

Українці переконалися у цьому на прикладі Маріуполя. Три роки тому з окупованих територій місто з "Градів" обстріляли терористи. Єдиний захист від таких атак – повне відведення зброї і повний контроль над кордоном з Росією.