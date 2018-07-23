Атака смертника в Кабуле: число жертв значительно возросло
Количество погибших в результате атаки смертником кортежа вице-президента Афганистана возле аэропорта Кабула увеличилось до 23 человек.
Об этом сообщило издание AFP.
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Напомним, в воскресенье смертник атаковал кортеж вице-президента Афганистана.
Отмечается, что свыше 107 человек получили ранения после взрыва в результате атаки смертника.
Количество погибших в результате взрыва смертника вблизи международного аэропорта Кабула возросло до 23,
– говорится в сообщении.
Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское Государство".
Среди жертв взрыва – 31-летний Мохаммад Ахтар, который работал водителем в издании AFP.
Источник: 24 Канал
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