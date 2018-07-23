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Атака смертника в Кабуле: число жертв значительно возросло

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Количество жертв выросло до 23
Количество жертв выросло до 23 / yahoo.com

Количество погибших в результате атаки смертником кортежа вице-президента Афганистана возле аэропорта Кабула увеличилось до 23 человек.

Об этом сообщило издание AFP.

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Напомним, в воскресенье смертник атаковал кортеж вице-президента Афганистана.

Отмечается, что свыше 107 человек получили ранения после взрыва в результате атаки смертника.

Количество погибших в результате взрыва смертника вблизи международного аэропорта Кабула возросло до 23,
– говорится в сообщении.

Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское Государство".

Среди жертв взрыва – 31-летний Мохаммад Ахтар, который работал водителем в издании AFP.

Теги: Исламское государство Взрыв Теракт Афганістан
Источник: 24 Канал
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