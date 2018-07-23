Атака смертника в Кабуле: число жертв значительно возросло

Количество погибших в результате атаки смертником кортежа вице-президента Афганистана возле аэропорта Кабула увеличилось до 23 человек.

Об этом сообщило издание AFP.

Читайте также: Пятнадцать человек погибли при подрыве смертника в Афганистане

Напомним, в воскресенье смертник атаковал кортеж вице-президента Афганистана.

Отмечается, что свыше 107 человек получили ранения после взрыва в результате атаки смертника.

Количество погибших в результате взрыва смертника вблизи международного аэропорта Кабула возросло до 23,

– говорится в сообщении.

Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское Государство".

Среди жертв взрыва – 31-летний Мохаммад Ахтар, который работал водителем в издании AFP.