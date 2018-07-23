Атака смертника у Кабулі: кількість жертв значно зросла

Кількість загиблих у результаті атаки смертником кортежу віце-президента Афганістану біля аеропорту Кабулу збільшилася до 23 людей.

Про це повідомило видання AFP.

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Нагадаємо, у неділю смертник атакував кортеж віце-президента Афганістану.

Зазначається, що понад 107 осіб отримали поранення після вибуху внаслідок атаки смертника.

Кількість загиблих у результаті вибуху смертника поблизу міжнародного аеропорту Кабула зросла до 23,

– йдеться у повідомленні.

Відповідальність за напад узяла на себе "Ісламська Держава".

Серед жертв вибуху – 31-річний Мохаммад Ахтар, який працював водієм у виданні AFP.