Атака смертника у Кабулі: кількість жертв значно зросла
Кількість загиблих у результаті атаки смертником кортежу віце-президента Афганістану біля аеропорту Кабулу збільшилася до 23 людей.
Про це повідомило видання AFP.
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Нагадаємо, у неділю смертник атакував кортеж віце-президента Афганістану.
Зазначається, що понад 107 осіб отримали поранення після вибуху внаслідок атаки смертника.
Кількість загиблих у результаті вибуху смертника поблизу міжнародного аеропорту Кабула зросла до 23,
– йдеться у повідомленні.
Відповідальність за напад узяла на себе "Ісламська Держава".
Серед жертв вибуху – 31-річний Мохаммад Ахтар, який працював водієм у виданні AFP.
Джерело: 24 Канал
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