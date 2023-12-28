Такое мнение 24 Каналу выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он объяснил, станет ли такое количество беспилотников вызовом украинской системе ПВО.

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Усилятся ли атаки дронами в 2024 году

Украина должна была ориентироваться на рост производства дронов в первую очередь в Исламской республике. В 2022 году, когда россияне впервые начали получать дроны-камикадзе, Иран производил примерно 50 единиц в месяц. Поэтому применение "Шахедов" не было массовым.

В настоящее время эти возможности значительно увеличились. Они увеличили количество линий производства. Приблизительно 300 – 350 "Шахедов" Иран ежемесячно может производить,

– сказал Коваленко.

С учетом того, что в России пытаются выйти на показатели производства, можно добавить еще 10 – 15%. Как отметил военно-политический обозреватель, в течение 2024 года это количество может даже увеличиться, так как линии производства продолжают свое развитие в Иране и России.

Сейчас примерно 400 – 500 единиц ежемесячно – это тот показатель, который есть вызовом для украинского ПВО. Мы имели этот вызов в мае. Тогда кроме ударов дронами-камикадзе были системные удары крылатыми ракетами. В сентябре россияне более 500 раз атаковали территорию нашей страны, используя "Шахеды",

– заметил Коваленко.

По его мнению, противовоздушная оборона Украины готова к этим вызовам. Но вопрос готовности по номенклатуре это не вопрос стратегических моментов. К примеру, сейчас большая часть сбитых "Шахедов" происходит благодаря группам перехвата сухопутного типа – мобильных групп ПВО.

Россияне отправляют группы "Шахедов" в направлении Украины по сложным маршрутам. Траектории полета пролегают над территорией сложной для перехвата мобильными группами. В частности, дроны летят над озерами, реками, болотами и лесами.

Там банально сложно проехать автомобилю,

– добавил военно-политический обозреватель.

Украине следует постепенно переходить на другой формат перехвата с использованием воздушных мобильных групп. Ими могут стать легкие ударные вертолеты и турбовинтовая штурмовая авиация.

Успехи Украины в производстве дронов