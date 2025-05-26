Украинские военные могут различать "Шахеды" и дроны-имитаторы по звуку, – Игнат

Украинские военнослужащие научились по звуку определять российские дроны-камикадзе типа "Шахед" и дроны-имитаторы, которые Россия регулярно запускает в больших количествах.

Об этом в понедельник, 26 мая, в эфире телемарафона сообщил руководитель Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ, полковник Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Как различают цели

Имитаторы и созданы для того, чтобы мы думали, что это "Шахед". Но люди на местах научились, в конце концов, различать по звуку. И визуально, и даже по параметрам полета видно, что это не "Шахед, а дрон-имитатор. Для этого нужно время, нужен опыт соответствующий,

– объяснил полковник.

По его словам, россияне нарастили не только количество, но и высоту полета дронов, поэтому "достать" БпЛА могут далеко не всегда. Впрочем, сбивать все "Шахеды" зенитными ракетами нерационально, поэтому украинские офицеры активно работают над более дешевыми и рациональными способами.

"Над этим сейчас работают все – от военных до военно-политического руководства, для того, чтобы обеспечить такими средствами Украину. Ну и, конечно, все обращаются к партнерам, чтобы нам этих средств хватало для отражения таких массированных ударов", – добавил Юрий Игнат.

К слову, комментируя возможность усиления атак со стороны России, он отметил, что круглосуточные терроры уже были неоднократно, когда "Шахеды" летали фактически с получасовой паузой, когда были следующие партии. Враг продолжает использовать западные компоненты.