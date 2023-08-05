Результат атаки СБУ – Россия больше не контролирует Черное море, – эксперт

Украинские морские дроны наносят удары по российским объектам в Черном море, укрепляя позиции Киева в геополитических переговорах. Так считают эксперты.

Атаки морских дронов СБУ показали, что Россия больше не контролирует ни одной части Черного моря. Собственно, об этом пишет политолог Тарас Загородний.

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По мнению эксперта, на Черном море наступила новая геополитическая реальность.

Вестники этой новой реальности – СБУ Малюка и надводные морские дроны, второй день подряд поражающие важные для россиян объекты. Россия, которая начала говорить о Черном море чуть ли не как о своем внутреннем, теперь должна понять, что не контролирует ни одной его части. Ни один корабль России не находится в безопасности,

– подчеркивает Загородний.

Политолог считает, что атаки дронами значительно усилили позиции Украины в переговорах о продлении зернового соглашения. "Россия больше не может вести разговоры о зерновом соглашении с позиции силы. Напротив, Кремлю нужны переговоры с СБУ о "нефтяном коридоре" для своих кораблей", – акцентирует эксперт.

"Надводные морские дроны – это полностью украинская разработка Службы. И это тот уровень военного менеджмента и реализации успешных спецопераций, который усиливает позиции Украины и меняет весь ход войны", – резюмирует политолог.

Напомним, что за последние два дня были проведены две успешные атаки надводными дронами Службы безопасности Украины. В позапрошлую ночь поражен большой десантный корабль в Новороссийской бухте, минувшей – нефтяной танкер в украинских водах возле Керченского пролива.