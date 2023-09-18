В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат акцентировал на работе ПВО российских захватчиков. Это пища для размышлений также тех, кто заказал у России эти установки.

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Демонстрация "величия" ПВО врага

Это показывает все "величие" российского ПВО. И страны, в свое время уже заказавшие С-400 себе на вооружение, должны 1000 раз задуматься, нужна ли такая ПВО им, которую пролетают и крылатые ракеты британские, и французские, и украинские "Нептуны", и так далее, и так далее.

– отметил он.

В то же время Юрий Игнат добавил, что Украина нуждается также в вооружении от Соединенных Штатов и Германии. Речь идет о ракетах ATACMS и TAURUS соответственно. Они могут существенно усилить нас.

"И, отвечая на ваш вопрос, позволит превентивно действовать, уничтожая именно места пусков ударных средств врага", – добавил он.

Обратите внимание, что перед тем интервью дал Владимир Зеленский. Он, собственно, комментировал атаки по русскому флоту.

Российские военные суда – законная цель

Глава государства подтвердил, что недавно наносились удары по Черному морю. В результате оккупанты потеряли часть своего флота. Президент добавил, что это "совершенно законные цели" для нашего государства.

Где бы они ни находились. Если из этого корабля вылетают ракеты по нашему мирному населению, мы имеем право бить по этим кораблям. Это не гражданская цель. Это враг, унесший жизни наших людей, и уносит ежедневно,

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский отметил, что Россия должна четко отдавать себе отчет, что "несмотря на то, где бы ни находился этот корабль, мы за все те удары по Украине, мы его достанем". По его словам, это только вопрос времени и расстояния.

Обратим внимание, что разведка Великобритании рассказала о результатах "хлопка" в ночь на 13 сентября. Тогда практически полностью разрушили большой десантный корабль "Минск", а также катастрофические повреждения получила подлодка "Ростов-на-Дону".