Об этом сообщили в Нацгвардии Украины по состоянию на 8 утра 24 февраля. Во Львове продолжается эвакуация граждан.
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Оперативная информация
По оперативным данным, российские войска атаковали аэропорт в Ивано-Франковске и склады с оружием. Враг применил ракетные комплексы.
Удар нанесли и по аэропорту в Луцке.
В городе Львове население оповещают сиренами. Людей эвакуируют в укрытие.
Нацгвардия стоит на защите украинского народа Слава Украине!,
– резюмировали в пресс-службе НГУ.
Нападение России на Украину
В ночь на 24 февраля российские войска начали полномасштабную атаку на Украину. Известно о взрывах на территории Киевской области, усиленный обстрел на Донбассе.
Враждебные действия зафиксировали В Харьковской, Одесской областях и возле Мариуполя. В то же время в зоне ООС сбили вражеских 5 самолетов и вертолет.
В Украине ввели военное положение. Гражданское население эвакуируют в укрытие.