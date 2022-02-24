Про це повідомили у Нацгвардії України станом на 8 ранку 24 лютого. У Львові триває евакуація громадян.

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Оперативна інформація

За оперативними даними, російські війська атакували аеропорт в Івано-Франківську та склади зі зброєю. Ворог застосував ракетні комплекси.

Удар завдали й по аеропорту в Луцьку.

У місті Львові населення оповіщають сиренами. Людей евакуюють в укриття.

Нацгвардія стоїть на захисті українського народу Слава Україні!,

– резюмували у пресслужбі НГУ.

Напад Росії на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська почали повномасштабну атаку на Україну. Відомо про вибухи на території Київської області, посилений обстріл на Донбасі.

Ворожі дії зафіксували на Харківщині, Одещині та біля Маріуполя. Водночас у зоні ООС збили ворожих 5 літаків та вертоліт.

В Україні запровадили воєнний стан. Цивільне населення евакуюють в укриття.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!