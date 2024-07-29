В понедельник утром, 29 июля, о соответствующей новости написали в Укрэнерго. В то же время в Запорожской ОВА рассказали об обстрелах региона, которые захватчики осуществили в течение суток.

Смотрите также Как будут отключать свет во Львове 29 июля

На Запорожье на энергообъекте нашли обломок дрона

Как констатировали в областной военной администрации, за сутки 299 беспилотников различной модификации атаковали населенные пункты Запорожья.

Речь идет о таких городах и селах: Беленькое, Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку.

В Запорожской области на одном из энергообъектов облэнерго были найдены остатки российского БПЛА,

– пишет Укрэнерго.

Важно, что обесточиваний – не было зафиксировано. Однако на место происшествия оперативно приехали специалисты ГСЧС.

Чрезвычайные ситуации на Днепропетровщине и Донетчине

Министерство энергетики утром 29 июля заявило, что:

в Донецкой области на одной из шахт в результате атаки было повреждено оборудование. Остановилась работа вентиляционной системы, но ее оперативно запустили в работу. На момент обстрела в шахте находилось 65 работников;

в Днепропетровской области во время российского обстрела на территории одного из энергопредприятий были повреждены админздания и несколько служебных автомобилей. Пострадавших нет.

Смотрите также Враг в очередной раз ударил по энергообъектам: на Днепропетровщине повреждено оборудование подстанции

Обратите внимание! Учитывая постоянные обстрелы и дефицит, энергетики призывают украинцев продолжать потреблять электроэнергию экономно.