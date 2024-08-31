Такое мнение 24 Каналу озвучил вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке, военный аналитик Шон Белл. По его словам, это может быть частью кампании Владимира Путина, чтобы остановить производство оружия, которое имеет решающее значение на поле боя.

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"В этом году мы увидели, что Россия сосредоточилась на энергетической инфраструктуре еще в начале года. Наверное, потому что Россия пытается остановить оборонную промышленность Украины. В частности, сделать невозможным производство оружия", – предположил он.

В частности, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует передать на поле боя более миллиона новых дронов. Украинские беспилотники оказались чрезвычайно эффективными.

Запад усвоил важный урок

Шон Белл отметил, что война России против Украины показала западным странам важный урок. Нужны запасы боеприпасов и оружия для войны. Однако когда война длится не неделями или месяцами, а годами, тогда этих запасов не хватает. Таким образом она превращается в индустриализированную войну. Многое зависит от того, как быстро государство может запустить свою промышленность для поддержки военных усилий.

Россия использует свои доходы от нефти и уже втрое увеличила свою оборонную промышленность с начала полномасштабного вторжения в Украину. Оккупанты используют эти доходы для покупки оружия в Иране и Северной Корее.

Вся территория Украины является мишенью для атаки российских ракет, поэтому для украинцев это очень трудно. Экспорт зерна из Украины стал целью для ударов, чтобы помешать стране получать доходы. Чтобы Украина могла противостоять этой ужасной российской агрессии, Запад должен и в дальнейшем поддерживать ее как финансово, так и военно,

– подчеркнул военный аналитик.