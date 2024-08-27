Об этом лидер государства заявил во время пресс-конференции 27 августа, информирует 24 Канал.
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Зеленский высказался о производстве дронов
Украина наращивает собственное производство дронов. Это то, что усилит наших защитников и защитниц на фронте.
На пресс-конференции Зеленский отметил, что выйти на производство 1,5 – 2 миллиона дронов – вполне реально.
В начале года мы говорили о миллионе дронов. Нам по силам сделать полтора – два миллиона дронов. Государственные и частные предприятия способны это обеспечить,
– заверил Президент Украины.
Добавим, о чем именно шла речь на пресс-конференции президента 27 августа, главные заявления гаранта Украины в одном материале собрал 24 Канал.