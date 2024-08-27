Про це лідер держави заявив під час пресконференції 27 серпня, інформує 24 Канал.
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Зеленський висловився про виробництво дронів
Україна нарощує власне виробництво дронів. Це те, що посилить наших захисників та захисниць на фронті.
На пресконференції Зеленський зазначив, що вийти на виробництво 1,5 – 2 мільйони дронів – цілком реально.
На початку року ми говорили про мільйон дронів. Нам під силу зробити півтора – два мільйони дронів. Державні та приватні підприємства спроможні це забезпечити,
– запевнив Президент України.
Додамо, про що саме йшлося на пресконференції президента 27 серпня, головні заяви гаранта України в одному матеріалі зібрав 24 Канал.