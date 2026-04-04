Вражеские "бронированные" эшелоны горят по всей линии фронта: какие объекты удалось поразить СОУ

Украинские защитники регулярно атакуют железнодорожную логистику армии России, нанося удары как по отдельным локомотивам, так и по целым эшелонам. Эти операции направлены на ослабление военной машины Кремля.

Об этом пишет украинский военный портал Defense Express.

Какова география украинских ударов по логистике врага?

Авторы вспоминают ряд ключевых ударов Сил обороны по логистике врага.

В частности речь идет о комплексной операции операторов 413 полка СБС "Рейд" на одном из ключевых направлений фронта на Юге Украины. 28 марта защитники обнаружили и поразили склады БК и ГСМ, а также – тепловоз, который обеспечивал логистику росинам.

Атака на логистику врага на Юге Украины: смотрите видео СБС

23 марта 2026 года Командующий СБС майор Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил об успешном поражении железнодорожного эшелона с топливом в районе Станицы Луганской. Удар выполнили 1 Отдельный центр Сил беспилотных систем во взаимодействии с операторами СБУ.

Ранее "Мадьяр" также сообщал об уничтожении другого железнодорожного эшелона с горюче-смазочными материалами на временно оккупированной территории Луганщины. Тогда удар совершил батальон "Кайрос" 414 бригады "Птицы Мадьяра".

Defense Express напомнил и предыдущие удары украинских БпЛА по логистике российских войск. Авторы предполагают, что одним из первых поражений во время полномасштабной войны стал эпизод в июле 2024 года, когда целью дронов ВСУ стал 276-тонный тепловоз с эшелоном топлива вблизи оккупированного Токмака. Удар был осуществлен на предельной дальности полета FPV-дрона.

Повторная атака на эшелон в районе Токмака состоялась в августе 2024 года. Для этого Силы обороны также использовали FPV-дрон.

Уже в апреле 2025 года украинские БпЛА ударили по модернизированному российскому эшелону, который враг решил обшить броней.

Приведенное выше демонстрирует, как железнодорожная логистика оккупантов систематически подвергается украинским ударам. Также авторы отмечают, что враг имеет целью оснащать свое бронепоезда "техническим зрением", чтобы быстрее выявлять украинские дроны.

