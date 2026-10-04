Советник президента по технологическим вопросам "Флэш" рассказал, что получил много вопросов о том, какого размера могут быть mesh-ретрансляторы для "Шахедов".

Каковы mesh-ретрансляторы для "Шахедов"?

Бескрестнов продемонстрировал на видео два mesh-модема мощностью в несколько ватт и в несколько десятков ватт.

Они очень маленькие по размеру. Поэтому их можно установить в частном доме, автомобиле или даже в чемодане.

По словам Бескрестнова, компактному ретранслятору достаточно питания и подключения к интернету, после чего он может обеспечивать канал связи с дронами.

Все, что нужно врагу, – это подключить сюда интернет и питание, и это будет работать,

– пояснил эксперт.

Как выглядят mesh-модемы: смотрите видео

Ранее "Флэш" предположил, что в Киеве могут работать российские mesh-ретрансляторы, которые обеспечивают временное управление "Шахедами" во время атак.

По его словам, в столице может быть от одного до трех таких устройств. Они могут помогать дронам точно наводиться на цели.

Эксперт считает, что из-за этого полная блокировка Киева средствами РЭБ может не дать ожидаемого результата. В частности, он связывает работу таких каналов с точными ударами по зданиям и мостам столицы.