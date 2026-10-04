Радник президента з технологічних питань "Флеш" розповів, що отримав багато запитань щодо того, якого розміру можуть бути mesh-ретранслятори для "Шахедів".

Якими є mesh-ретранслятори для "Шахедів"?

Бескрестнов продемонстрував на відео два mesh-модеми на кілька ват і на кілька десяток ват.

Вони дуже маленькі за розміром. Тому їх можна зібрати у приватному будинку, автомобілі чи навіть валізі.

За словами Бескрестнова, компактному ретранслятору достатньо живлення та підключення до інтернету, після чого він може забезпечувати канал зв'язку із дронами.

Усе, що потрібно ворогу, – це дати інтернет сюди і живлення, і це буде працювати,

– пояснив експерт.

Які на вигляд mesh-модеми: дивіться відео

Раніше "Флеш" припустив, що у Києві можуть працювати російські mesh-ретранслятори, які тимчасово забезпечують управління "Шахедами" під час атак.

За його словами, у столиці може бути від одного до трьох таких пристроїв. Вони можуть допомагати дронам точно наводитися на цілі.

Експерт вважає, що через це повне блокування Києва засобами РЕБ може не дати очікуваного результату. Зокрема, він пов'язує роботу таких каналів із точними ударами по будівлях і мостах столиці.