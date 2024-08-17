Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морской сил Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Атака на Крымский мост

Во-первых, они их "отбивают" даже больше, чем у нас есть на вооружении. Во-вторых, на вооружении ВМС не стоит ATACMS,

– говорит Плетенчук.

Он добавил, что именно поэтому не имеет даже возможности комментировать слухи о применении этой системы.

Однако представитель ВМС добавил, что все возможные ночные атаки верифицируются еще в течение суток. Ведь даже в случае применения, информация о результатах требует некоторого времени. Это оккупированная территория и для того, чтобы убедиться и дать верифицированную информацию, нужно время.

Что этому предшествовало

Напомним, что в ночь на 16 августа в Крыму раздавались мощные взрывы, в том числе и вблизи Крымского моста. В минобороны России заявили, что Украина атаковала незаконную конструкцию 12 ракетами ATACMS. Их якобы "сбили". Также россияне говорили, что ликвидировали три безэкипажных катера Военно-морских сил Украины, а одному нанесли повреждения.