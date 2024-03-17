Если тенденция продолжится, то Россия пострадает, потеряв несколько важных возможностей. Сколько времени для этого может понадобиться предположил для 24 Канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Что теряет враг
На самом деле лишь одна из целей – помешать поставке топлива оккупационной армии на фронтет. Не менее важны другие – экспорт и обеспечение аграрной индустрии.
Сегодня сказать, что возник кризис с нефтепродуктами в России, еще не приходится. Но уже можно констатировать определенное подорожание бензина на рынке и дефицит,
– подчеркнул Мусиенко.
Как остановить нефтяную отрасль России
Мусиенко считает, что уже есть хорошие признаки, масштабы и цели дронов будут масштабироваться. Ведь две трети российских нефтеперерабатывающих заводов расположены именно в ее европейской части, то есть в пределах досягаемости БпЛА украинских спецслужб.
Чем дольше это будет продолжаться, тем быстрее это вызовет дефицит поставок нефтепродуктов для войск.
Если будет сохраняться уже существующая тенденция, такая чистота и масштаб ударов, то в принципе нужно несколько месяцев для того, чтобы уничтожить или существенно повредить, нанести чрезвычайно весомый ущерб российской нефтяной отрасли,
– отметил аналитик.
Цены на нефть и бензин будут расти, экспорт будет приостановлен, и доходы с самой прибыльной российской отрасли начнут падать, соответственно поступления в российский бюджет, которые будут использоваться на войну, значительно уменьшатся. Но для этого нужно время, подчеркнул Мусиенко.
Попадание в российские НПЗ: последнее
- Утром 15 марта в России заявили, что нефтеперерабатывающую станцию в Липецкой области атаковали два беспилотника.
- 16 марта появились сообщения, что аж два нефтеперерабатывающих завода находились под атакой дронов в Самарской области. Там зафиксированы возгорания.
- Уже 17 марта было громко в Краснодарском крае. Там БпЛА долетели до завода в Славянске-на-Кубани. В сети появились яркое видео с пожаром.