Якщо тенденція продовжиться, то Росія постраждає, втративши кілька важливих можливостей. Скільки часу для цього може знадобитися припустив для 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Що втрачає ворог

Насправді лише одна із цілей – завадити постачанню палива окупаційній армії на фронт. Не менш важливими є інші – експорт та забезпечення аграрної індустрії.

Сьогодні сказати, що виникла криза з нафтопродуктами у Росії, ще не доводиться. Але вже можна констатувати певне здорожчання бензину на ринку і дефіцит,

– підкреслив Мусієнко.

Як зупинити нафтову галузь Росії

Мусієнко вважає, що вже є гарні ознаки, масштаби та цілі дронів будуть масштабуватися. Адже дві третини російських нафтопереробних заводів розташовані саме в її європейській частині, тобто в межах досяжності БпЛА українських спецслужб.

Що довше це продовжуватиметься, тим швидше це викличе дефіцит постачання нафтопродуктів для військ.

Якщо зберігатиметься уже існуюча тенденція, така чистота та масштаб ударів, то в принципі потрібно кілька місяців для того, щоб знищити або суттєво пошкодити, завдати надзвичайно вагомих збитків російській нафтовій галузі,

– наголосив аналітик.

Ціни на нафту та бензин зростатимуть, експорт буде призупинений, і доходи з найприбутковішої російської галузі почнуть падати, відповідно надходження до російського бюджету, які використовуватимуться на війну, значно зменшаться. Але для цього потрібен час, підкреслив Мусієнко.

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