В 20 раз: враг увеличил применение ударных БпЛА на Сумщине

В Сумской области армия страны-агрессора в 20 раз больше стала применять ударные беспилотники. Также в 5 раз увеличилось разрушение жилья и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА.

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На Сумщине россияне в 20 раз увеличили применение ударных дронов

Глава Сумской ОГА Владимир Артюх в эфире телемарафона рассказал об атаках врага по региону.

В Сумской области враг в 20 раз больше стал применять беспилотники, в 5 раз увеличилось разрушение жилья, гражданской инфраструктуры,

– рассказал Артюх.

В частности, рассказывая о последствиях вражеских действий за эти сутки, он сообщил журналистам, что в результате обстрелов были ранены 4 гражданских.

"В частности, из-за ударов КАБами в Краснопольской громаде были разрушены жилые дома и пострадали три человека. Также ранен один человек из-за удара FPV-дрона", – добавил глава ОВА.

Кроме этого, Артюх отметил, что на территорию области заходят ДРГ врага, россияне активизировали штурмовые действия и пытаются в пешем порядке, без использования бронетехники, зайти на территорию пограничных общин.

Отметим, что в ночь на 31 марта вражеские силы атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 131-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

В результате российской атаки пострадали Сумщина, Донетчина, Харьковщина, Киевщина и Житомирщина.