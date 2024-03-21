Об этом сообщают российские СМИ. В частности, журналисты издания "Важные истории" обнаружили почти 300 тендеров на закупку средств противодействия беспилотным летательным аппаратам среди нефтяных компаний России, передает 24 Канал.

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Нефтяные компании России начали строить собственные системы ПВО

Журналисты отметили, что за последний год (с весны 2023 до весны 2024 года) нефтяные и другие энергетические компании России провели почти 300 тендеров на закупку средств противодействия беспилотным летательным аппаратам. Сумма закупок – не менее чем 1 миллиард рублей.

Среди покупателей такие нефтяные компании, как "Роснефть", "Лукойл", "Башнефть", "Славнефть", "Транснефть". Для защиты своих предприятий крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" планирует использовать переносные комплексы противодействия БПЛА, антидроновие ружья, стационарные системы радиоэлектронного обнаружения и подавления беспилотников, а также строить защитные сооружения – натянутые между мачтами сетки, которые должны задерживать и обездвиживать в зону, охраняемого объекта.

Сетки защититься от дронов россиянам не помогут

Российские журналисты отметили, что украинские дроны преодолевают более тысячи километров. А опрошенные изданием эксперты склоняются к тому, что это беспилотники украинского производства.

Это модель "Лютый", украинский ответ "Шахеду",

– предположил военный эксперт Кирилл Михайлов.

Фото этого беспилотника есть в российских телеграм-каналах. Там видно, что боевая часть у "Лютого" – осколочно-фугасная. Михайлов отметил, что от таких дронов сетки не помогут.

"Роль сеток, как правило, в том, что они заставляют беспилотник взорваться достаточно далеко. Но против осколочно-фугасной боевой части "Лютого" сетка, если она не расположена очень далеко от цели, не будет такой эффективной", – подчеркнул он.

Михайлов также отметил, что бесполезными для российских нефтяных компаний являются и антидронные ружья. Ведь они предназначены для подавления связи с оператором, а дроны большой дальности летают в автономном режиме.

Другой собеседник "Важных историй" также скептически относится к возможности российских компаний самостоятельно защититься от атак беспилотников.

Журналисты также приводят пример, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод в первой половине 2023 года объявлял запрос предложений на установку защитных сооружений против низколетящих БПЛА, в частности, тех самых сеток, а также запрос на переносной комплекс подавления беспилотников. Но 16 марта 2024 года завод успешно атаковали беспилотники.

Несмотря на атаки дефицита бензина у россиян, скорее всего, не будет

Российские журналисты отметили, что точных данных о том, насколько сильно повреждены российские НПЗ и как это повлияет на производство, нет. Но есть оценки: минус 5–6% производства моторного топлива, минус 7–8% потребления.

В то же время в своем недавнем анализе экономист Наталья Зубаревич отвергает опасения относительно потенциального дефицита бензина в России. Несмотря на прекращение экспорта, Министерство энергетики сообщает, что производство дизельного топлива превышает внутренний спрос, а запасы автомобильного бензина на нефтеперерабатывающих заводах и в резервуарных парках компаний составляют 2 миллиона тонн.

Однако Зубаревич предупреждает, что увеличение транспортных расходов может привести к росту цен на бензин по всей стране.