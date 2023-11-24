В эфире телемарафона журналистка спросила министра энергетики о том, совершает ли враг массированные атаки по энергетической системе. Герман Галущенко отметил, что сейчас говорить о массированных атаках рано, но к ним враг готовится.

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Враг каждый день атакует энергосистему

Можем сказать, что таких массированных атак, которые были в прошлом году, пока не было. То есть, они ежедневно атакуют энергосистему, это правда. И пытаются уничтожить максимальное количество объектов,

– констатировал он.

По словам Галущенко, пока не было массированных атак. Например, он привел первый массированный удар по энергетической инфраструктуре, который враг нанес 10 октября 2022 года. Тогда около 100 ракет запустили, чтобы ударить по объектам генерации и передаче электроэнергии. В то же время министр полагает, что оккупанты готовятся к подобному роду атак.

Журналистка спросила его о защите наших объектов энергетики. По словам министра, у нас действительно сильнее ПВО, если сравнивать с прошлым годом.

И мы получили в течение этого года, благодаря, прежде всего, усилиям президента, большое количество систем, которых у нас вообще не было. В частности, Patriot, новые системы, которых у нас не было,

– добавил Галущенко.

Он отметил, что Patriot позволяют сбивать аэробалистические ракеты "Кинжал", которые до этого Украина сбивать не могла. 9 марта 2023 года, когда была финальная массированная атака по энергосистеме, враг бил этими ракетами.

Все, что можно было сделать максимально, нами сделано,

– Галущенко о возобновлении энергосистемы.

В энергосистеме фиксировали дефицит