Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что несмотря на объездную дорогу в Крым, россияне волнуются, чтобы Украине не удалось разрушить Керченский мост. Он отметил, что для врага это главное сообщение с Россией.
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"Крымский мост это главный логистический элемент обеспечения российских войск", – сказал он.
Россияне пытаются защитить Крымский мост
Действия россиян указывают на то, что они боятся вероятных атак Вооруженных Сил Украины.
Элементы защиты, которые расположены вокруг моста, а именно системы ПВО и зенитно-ракетные комплексы, свидетельствуют о том, что Крымский мост имеет весомую ценность для врага,
– отметил Мусиенко.
Крымский мост это военный объект, который помогает оккупантам переправлять свои войска и оружие в оккупированный Крым. Несмотря на это, Силам обороны необходимо его уничтожить или надолго вывести из строя.
Украинские войска понемногу подбираются к мосту, чтобы атаковать его в определенный момент. Когда будет возможность, я думаю, они это сделают. Предыдущие обстрелы других объектах в Крыму довольно весомые, однако пока полностью изолировать Россию сложно. Но определенные основы на пути к этому заложены,
– отметил военный эксперт.
Атаки по Крыму: последние новости
- Враг еще не создал транспортную артерию, подобную Крымскому мосту, которая бы обеспечивала логистику российской армии. Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что у противника пока нет альтернативы этому объекту.
- Во временно оккупированном Крыму утром 30 мая было достаточно неспокойно, ведь оккупанты жаловались на "неизвестные дроны". На Тамани также активизировалась российская противовоздушная оборона. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.
- В Крыму 30 мая активизировалась вражеская ПВО. Вероятно, взрывы раздавались неподалеку от Крымского моста. Во время этих событий россияне традиционно перекрыли мост.