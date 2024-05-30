Кроме того, на Тамани также работала российская противовоздушная оборона. Об этом пишут местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.
К теме В Крыму слышали ряд взрывов: сообщают о "прилетах" возле Крымского моста
Что известно о неспокойном утре в Крыму
Около 07:34 телеграм-каналы оккупантов начали писать, что якобы перекрыли движение на Крымском мосту. Через несколько минут появились сообщения, что к мостовому переходу "подлетает группа беспилотников".
Далее россияне писали, что на Таманском полуострове, который расположен на территории страны-агрессора рядом с Крымом, якобы работает ПВО, что "сбивает вражеские БПЛА". Россияне писали, что якобы сбили 4 беспилотника на подлете к порту.
Пропагандисты также жаловались, что с помощью дронов якобы хотят разрядить их противовоздушную оборону. Кроме того, россияне предупреждали также о "возможном ударе баллистикой".
В Краснодарском крае России тоже летали дроны
Глава администрации Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что от служб безопасности поступила информация о возможной воздушной угрозе в городе. В то же время россиянин отметил, что атак на город на то время, когда он писал сообщение, не происходит.
В то же время в российском минобороны уже успели отчитаться, что под атакой дронов оказался Краснодарский край. Там около 7:00 утра по местному времени силы ПВО якобы сбили 5 "украинских" БПЛА.
Также в российском министерстве обороны, со ссылкой на их мониторинговые ресурсы, сообщили, что якобы со стороны Азовского моря летят новые неизвестные дроны.
Ночью в Крыму также слышали взрывы
- Российские телеграм-каналы писали, что ночью 30 мая в Крыму слышали "настоящие взрывы". Оккупанты жаловались, что на аннексированном украинском полуострове была "ракетная атака".
- Россияне также в очередной раз перекрыли Крымский мост. По данным вражеских телеграм-каналов, незаконную конструкцию закрыли почти на 40 минут.
- Уже утром российское минобороны отчиталось о якобы 8 "сбитых" ракет и столько же беспилотников. В то же время там в результате атаки якобы были повреждены 2 парома – автомобильный и железнодорожный. Кроме того, по подсчетам из разных источников, этой ночью в Керчи прогремело от 6 до 30 взрывов.