Кроме того, на Тамани также работала российская противовоздушная оборона. Об этом пишут местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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Что известно о неспокойном утре в Крыму

Около 07:34 телеграм-каналы оккупантов начали писать, что якобы перекрыли движение на Крымском мосту. Через несколько минут появились сообщения, что к мостовому переходу "подлетает группа беспилотников".

Далее россияне писали, что на Таманском полуострове, который расположен на территории страны-агрессора рядом с Крымом, якобы работает ПВО, что "сбивает вражеские БПЛА". Россияне писали, что якобы сбили 4 беспилотника на подлете к порту.

Пропагандисты также жаловались, что с помощью дронов якобы хотят разрядить их противовоздушную оборону. Кроме того, россияне предупреждали также о "возможном ударе баллистикой".

В Краснодарском крае России тоже летали дроны

Глава администрации Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что от служб безопасности поступила информация о возможной воздушной угрозе в городе. В то же время россиянин отметил, что атак на город на то время, когда он писал сообщение, не происходит.

В то же время в российском минобороны уже успели отчитаться, что под атакой дронов оказался Краснодарский край. Там около 7:00 утра по местному времени силы ПВО якобы сбили 5 "украинских" БПЛА.

Также в российском министерстве обороны, со ссылкой на их мониторинговые ресурсы, сообщили, что якобы со стороны Азовского моря летят новые неизвестные дроны.

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