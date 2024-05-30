Окрім того, на Тамані також працювала російська протиповітряна оборона. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Що відомо про неспокійний ранок у Криму

Близько 07:34 телеграм-канали окупантів почали писати, що нібито перекрили рух на Кримському мосту. Через кілька хвилин з'явилися повідомлення про те, що до мостового переходу "підлітає група безпілотників".

Далі росіяни писали, що на Таманському півострові, який розташований на території країни-агресорки поруч із Кримом, нібито працює ППО, що "збиває ворожі БпЛА". Росіяни писали, що начебто збили 4 безпілотники на підльоті до порту.

Пропагандисти також бідкалися, що за допомогою дронів нібито хочуть розрядити їхню протиповітряну оборону. Окрім того, росіяни попереджали також про "можливий удар балістикою".

У Краснодарському краї Росії теж літали дрони

Голова адміністрації Новоросійська Андрій Кравченко повідомив, що від служб безпеки надійшла інформація про можливу повітряну загрозу в місті. Водночас росіянин зазначив, що атак на місто у час, коли він писав повідомлення, не відбувається.

Водночас у російському міноборони вже встигли відзвітуватися, що під атакою дронів опинився Краснодарський край. Там близько 7:00 ранку за місцевим часом сили ППО буцімто збили 5 "українських" БпЛА.

Також у російському міністерстві оборони, з посиланням на їхні моніторингові ресурси, повідомили, що начебто з боку Азовського моря летять нові невідомі дрони.

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