Об этом 24 Каналу заявил генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что здесь говорится о работе "триады". Он добавил, что она проявляется в разных местах.

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"Действует наша так называемая "триада". Это ударные беспилотные, ракетные возможности вооружения и действия специальных структур, которые мы видим в различных проявлениях", – сказал Романенко.

Речь идет как о линии соприкосновения, оккупированной территории Украины, так и непосредственно российских военных объектах. В частности, о топливных, которые обеспечивают российскую армию на стратегическом уровне.

Стратегические задачи в России

Беспилотные ударные аппараты, по словам военного эксперта, могут отличаться от барражирующих. Последние наносят удар и самоликвидируются. А беспилотные ударные аппараты могут нанести удар и возвращаться.

По территории России и в большинстве именно наносятся удары барражирующими боеприпасами, которые тоже являются беспилотными аппаратами,

– сказал генерал-лейтенант в отставке.

Благодаря применению БПЛА по объектам на территории страны-агрессора решается вопрос стратегического уровня. Так атакуют склады горюче-смазочных материалов и логистические пути россиян, которые ведут к линии фронта. Влияние стратегического значения уменьшает потенциал всех огневых средств врага.

Оперативные задания на оккупированном полуострове

Также есть удары, которые Силы обороны Украины наносят по оперативной глубине, используя беспилотники. Например, атаки по временно оккупированному Крыму имеют оперативную задачу.

"Цель сводится к тому, что можно поразить несколько любых единиц вооружения. А если прервать цепь поставок топлива и чего-либо для обеспечения этих вооружений, то это будет, может, целая колонна, батареи, части, бригады", – отметил Романенко.

В России тревожно