Доверие к Путину падает: могут ли удары по России привести к изменениям в Кремле

Владимир Путин не смог захватить Украину, а также обезопасить российскую территорию от ударов. ВСУ осуществляют атаки по объектам в России, поэтому сейчас россияне все меньше доверяют кремлевскому диктатору.

Профессор международной политики в Институте Клинтона Скотт Лукас озвучил 24 Каналу мнение, что Путин принес российскому народу ощущение опасности. Поэтому постепенно жителям России это надоедает, и его поддержка падает.

"Идет 5-й год, а он не добился включения Украины в Россию. Еще хуже, что он принес российскому народу ощущение опасности. Теперь все зависит от того, в какой части России вы живете. Все может отличаться в зависимости от того, какое место вы занимаете в российском сообществе", – сказал он.

Когда в России что-то изменится?

Скотт Лукас отметил, что сейчас у России нет ответа с точки зрения противовоздушной обороны на масштабные украинские атаки, которые становятся все более совершенными, целенаправленными, наносят еще больший ущерб. В частности, ВСУ осуществляют массированные налеты дронов на российскую территорию. Однако изменения в Кремле – это постепенный процесс.

Не будет ситуации, когда Путин вдруг поймет, что толпа требует, чтобы он ушел. Но думаю, он не сможет мобилизовать необходимый уровень массовой поддержки. Например, еще один рывок с привлечением людей для отправки на линию фронта, по воздушным атакам. "Дайте нам еще один политический рывок и потерпите нас несколько недель. В крайнем случае – несколько месяцев". Я думаю, что это уже надоедает части россиян,

– предположил профессор.

Взрывы в России: последние новости

В ночь на 21 мая Украина осуществила атаку по российскому НПЗ в Сызрани Самарской области. Это важный завод нефтяной отрасли России, стратегический объект топливной инфраструктуры страны. После серии взрывов на территории предприятия возник пожар, а над промышленной зоной поднялся густой дым.

Ночью 22 мая ВСУ атаковали НПЗ в Ярославле. Вероятно, целью украинских беспилотников стал НПЗ ПАО "Славнефть-ЯНОС". Этот завод в среднем перерабатывает около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в пятерку крупнейших российских НПЗ.