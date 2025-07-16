Это два мужчины 53 и 59 лет. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что обстрел произошел недалеко от одной из переправ.

Смотрите также ВСУ имели успехи на Сумщине, а россияне – на Харьковщине и Донетчине: обзор и карты фронта от ISW

"На Купянщине россияне делают переправы своей мишенью для того, чтобы максимально усложнить жизнь в населенных пунктах, жители которых еще остаются вне Купянска, где отдаленны переправами. Даже не просто усложнить жизнь, а максимально отрезать от помощи этих людей, которые продолжают там жить", – рассказала она.

Обратите внимание! Россия наращивает интенсивность атак по Харькову и области. В частности, вечером 15 июля в Харькове, начиная с 23:10 в течение 14 минут прозвучало 16 взрывов из-за ударов дронами. Еще несколько БПЛА украинским силам удалось сбить.

Какая ситуация на Харьковщине?

Анна Черненко отметила, что это не единичный случай. Россияне бьют по электрикам, по медикам. 13 июля захватчики ударили по правоохранителям, по полицейской машине, которая тоже сейчас эвакуирует людей, помогает людям, тушит пожары. Четверо правоохранителей попали под обстрел, их госпитализировали.

Авто отбросило взрывом. Люди чудом уцелели. Этот случай, обстрел, сброс произошел недалеко от переправы. Правоохранителей посекло. Они были госпитализированы в тот день после обстрела. Это не единичные случаи,

– сказала она.

В селе Слобожанское Липецкой общины мужчина был ранен на собственном огороде. Он рассказал, что он занимался хозяйством. Оккупанты сделали сброс возле него.

Главное, что когда человек вызвал помощь, потому что рядом медиков нет, полицейские прибыли на место. Они (россияне – 24 Канал) продолжили охоту за правоохранителями. Мужчине посекло ноги, спину. Перед тем, как эвакуировать его, полицейским пришлось прятаться некоторое время от сбросов,

– добавила корреспондентка.

По ее словам, это "охота" врага за всеми, кто пытается наладить жизнь в прифронтовых населенных пунктах, продолжается. Говорится о правоохранителях, медиках и так далее.