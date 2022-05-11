Об этом сказал городской глава Славянска Вадим Лях в эфире 24 канала. Он отметил, что сегодня в 6 утра 2 ракеты прилетели в город.

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"Слава Богу, обошлось без жертв. Сейчас определяем последствия разрушений. К сожалению, такие случаи участились. На 9 мая был последний обстрел, а сейчас снова повторилось", – сообщил мэр.

Люди начинают возвращаться

По словам Ляха, украинские войска отбивают все атаки, поэтому россияне обстреливают рэкетами или наносят авиаудары. Сейчас в Славянске остаются около 30 тысяч населения. Это примерно 30% всех, кто был до полномасштабного вторжения.

К сожалению, вижу тенденцию, что небольшими группами местные, уехавшие месяц или полтора назад, начинают возвращаться. До 24 февраля у нас было 100 тысяч человек,

– сказал Лях.

В городе есть все необходимое

Мэр отметил, что инфраструктура в городе не пострадала – есть газ, вода, свет, интернет, курсирует электротранспорт. Город оснащают, то есть работают магазины, банкоматы, люди получают пенсии и другие социальные выплаты.

"Необходимый минимум есть. То есть хлеб, молочное, крупы. Конечно, магазины не могут похвастаться довоенным ассортиментом. Однако все необходимое купить можно. Также работает базар. Там есть свежие овощи. Да, цены выросли, но продукты, по крайней мере, есть", – сказал Лях. .

Как эвакуироваться из Славянска

Городской глава сказал, что многие из горожан поехали в Днепр и сейчас хотят вернуться. Он обратился к жителям, чтобы те выезжали.

"Я продолжаю говорить о том, что необходимо оставаться на тех местах, куда вы уехали. Обращаюсь к жителям, чтобы они таки уезжали. Эвакуация продолжается. Приблизительно 100 человек днем все-таки уезжают из города в Днепр, Ровно, Тернополь и т.д.", – рассказал мэр.

Он отметил, что когда есть обстрелы и нет жертв, то только потому, что обломки попадают в дома, где в этот момент нет жильцов. По словам мэра, есть несколько способов эвакуироваться из Славянска. Есть горячая линия, где можно записаться. Также есть варианты бесплатно выехать с железнодорожного вокзала в Покровск. Там электрички в Днепр, а дальше уже есть варианты разных направлений.

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