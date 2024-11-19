Заместитель командира батальона ударных беспилотников 92-й бригады "Ахиллес" Олесь Маляревич рассказал 24 Каналу, что в частности на Купянском направлении в Харьковской области атаки врага регулярные и круглосуточные.

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Виды атак российской армии

Военнослужащий отметил, что в определенный период атаки противника могут отличаться, среди таких: пехотная атака; артиллерийский обстрел и после него "мясной" штурм; танковые/бронетанковые прорывы.

Последний такой прорыв оккупанты пытались осуществить, когда хотели зайти в Купянск на прошлой неделе. Маляревич отметил, что ресурс противника уничтожается Силами обороны, но все-таки россиянам удается захватить немного территории.

Они будут двигаться, ничто не заставит их остановиться, только сила. Надо показать им, что они потеряют все, если продолжат свое движение вперед. Поэтому остановить оккупантов надо только силой. Других вариантов нет,

– подчеркнул Маляревич.

Напомним, Институт изучения войны предположил, что российская армия в зимний период сконцентрирует свои силы, чтобы взять под контроль прифронтовые украинские населенные пункты, активно атакуя. Приоритет для оккупантов такие города: Торецк, Курахово, Покровск.

Эксперты подчеркнули важную роль украинских БпЛА, которые помогают сдерживать российское продвижение. Россияне, чтобы уберечься от дронов, могут принять решение проводить именно городские бои, потому что будет возможность спрятаться в многоэтажках.

В Генштабе сообщили, что сейчас наибольшее количество боевых столкновений на Покровском и Кураховском направлениях. Ситуация на фронте остается напряженной. Оккупанты активно применяют авиацию и артиллерию.