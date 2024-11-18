Таким образом враг будет пытаться компенсировать преимущества украинских БпЛА и возможные ограничения российской бронетехники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Смотрите также Враг давит возле Курахово, а операция в Курской области продолжается: обзор фронта от ISW

Какие намерения у россиян на зиму

По словам аналитиков, российские войска будут пытаться сосредоточить боевые действия в "населенных пунктах, а не на открытых местах, поставив приоритеты на Торецк, Курахово и Покровское. В последнем, вероятно, россияне подойдут к городу с юга и юго-востока теперь, когда оккупанты захватили Селидово.

Российские войска недавно продвинулись к восточному Купянску и центральному Часовому Яру, и такое продвижение может быть частью согласованных усилий по продвижению к прифронтовым городам во время подготовки к наступательным операциям зимой 2024 – 2025 годов,

– говорится в сообщении.

ISW ранее оценивало, что захват Купянска или Часового Яра будет иметь значительное оперативное влияние на геометрию линии фронта и угрожать основным украинским оборонительным позициям там, а недавнее продвижение россиян в города поставит украинскую оборону в обоих направлениях с высшим, но не непосредственным риском.

Кроме того, российские войска также будут пытаться увеличить свои боевые возможности зимой. Отмечается, что оккупанты имеют артиллерийское преимущество над украинскими силами, однако вражеские силы пока не могут продвинуться из-за операций украинских беспилотников.

Как пишет ISW, операции украинских беспилотников продолжают играть решающую роль в сдерживании российского механизированного маневра и препятствовании российским войскам полностью использовать свое преимущество в количестве личного состава.

По мнению специалистов, вражеское военное командование может оценить, что городские бои являются лучшими для текущего стиля боевых действий под руководством российской пехоты, поскольку многоэтажные дома могут обеспечить российскую пехоту лучшим прикрытием от украинских операторов БПЛА.

Российское военное командование, вероятно, оценило, что компенсация преимуществ Украины в БпЛА и уменьшение потерь российской бронетехники во время боевых действий в городах стоит большого количества российских потерь, которые возникнут в результате изнурительного продвижения в прифронтовых городах,

– резюмирует Институт.