Украина продолжает свою операцию в Курской области, а Россия пытается захватить новые украинские территории. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Ситуация в Курской области

Российские войска 16 и 17 ноября продолжали наступление на главном украинском выступе в Курской области, но не продвинулись. Министерство обороны России заявило, что их войска окружили украинские силы в районе леса Ольговка и нанесли удар по украинским силам, которые пытались вырваться из окружения.

Ранее российский милблогер заявил, что российские войска недавно продвинулись на восток от Коренево вблизи Кремневого, возле Дарино и Новоивановки и на юг от Суджи возле Куриловки и Плехового. В то же время подтверждений этих утверждений нет.



Ситуация в Курской области / Карта ISW

Что происходит на Востоке Украины

Россия хочет отбросить украинские силы от международной границы с Белгородской областью на Харьковщине и приблизиться к городу Харькову в радиусе действия трубной артиллерии.

Российские войска продолжали наземные атаки к северу от Харькова у Стрелечи и на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска и Старицы, однако нет подтвержденного продвижения.

Кроме этого, российские войска недавно продвинулись на юг от Купянска. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что россияне захватили Колесниковку и занимают участок 3-3,5 километра вдоль восточного берега реки Оскол.

Российские войска продолжали наступление на восток от Купянска вблизи Песчаного, возле Колесниковки, Кругляковки, Загрызово, на запад от Сватово возле Копанки и Надежды, Твердохлебово, Грековки, Чернещины, Макеевки и возле Тернов.



Россия хочет продвигаться / Карта ISW

Ситуация в Донецкой области

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на Северском направлении в районе Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, но не продвинулись.

Российские войска недавно частично закрыли очаг к юго-востоку от Часов Яра на фоне продолжения наступательных операций в этом районе. Геолокационные кадры показывают, что российские войска недавно продвинулись в очаг и сравняли часть линии фронта к юго-западу от Андреевки.

Российский милблогер утверждал, что российские силы в кармане также продвинулись на 2,5 километра вдоль железной дороги между Андреевкой и Зеленопольем и на 1,5 километра вглубь возле Клищеевки. Также утверждали, что российские войска также продвинулись на юг от Орехово-Васильевки, очистили территорию к югу от завода огнеупоров в центре Часового Яра, захватили часть природного заповедника Ступки-Голубовское 2. Однако аналитики не могут это подтвердить.



Что происходит вблизи Часового Яра / Карта ISW

Российские войска продолжали наземные атаки вблизи Торецка и у Щербиновки, но не сделали подтвержденного наступления.

Российские войска продвинулись к югу от Покровска во время продолжения наступательных операций. Российские милблогеры заявили, что российские войска продвинулись в пределах и впоследствии захватили Юровку, продвинулись к Заре и продвинулся в лесистой местности шириной два километра и глубиной один километр к западу и югу от Новоалексеевки, однако в Институте изучения войны не видят подтверждений.

Российские войска также продолжали наземные атаки к востоку от Покровска вблизи Миролюбовки и Луча, у Лысовки и Крутого Яра, у Юровки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки.

Что происходит вблизи Курахово

Российские войска недавно продвинулись на северный берег Кураховского водохранилища. Российские милиблогеры утверждали, что российские войска захватили Новую Ильинку и продвинулись в северные Берестки. Обозреватель Машовец заявил, что украинские войска постепенно отходят от северного берега Кураховского водохранилища, и отметил, что темп продвижения российских войск замедлился к югу от Курахово.

В то же время российские войска продолжали наступление на северо-восток от Курахово в районе Новодмитровки, Вознесенки, Сонцовки и Зари, возле Новоселидовки, Новой Ильинки, Ильинца, Берестков, возле самого Курахово, возле Максимиляновки и вблизи Дальнего.

Российские силы недавно продвинулись на северо-запад от Угледара на фоне продолжения наступательных операций на Угледарском направлении. Российские войска недавно продвинулись на юг от Константинопольского.

Российские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись на запад от Антоновки, на один километр в лесной зоне к востоку от Богоявленки и на 2,7 километра к западу от Максимовки, однако ISW не нашли подтверждения этим утверждениям.



Ситуация в Донецкой области / Карта от ISW

Ситуация на юге

На западе Запорожской области продолжались ограниченные боевые действия, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российский милблогер утверждал, что российские силы незначительно продвинулись в полях к северу и западу от Новопокровки (к северо-востоку от Роботино), но ISW не нашло подтверждения этому заявлению.

Российские войска 17 ноября продолжали ограниченные атаки на Днепровском направлении на восточном берегу Херсонской области, но не продвинулись.



Что происходит на Юге / Карта ISW